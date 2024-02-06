基隆市政府產發處與實境共創股份有限公司合作，自7日起在海洋廣場及國門廣場推出活動，透過手機就可以讓應龍與自己同框。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府產發處也將在活動期間，限量贈送精美的應龍紅包袋。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

農曆春節即將到來，基隆市產業發展處6日表示，與實境共創股份有限公司合作，在基隆市的國門廣場及海洋廣場上，運用AR科技，讓民眾可以從手機裡看到九天應龍與自己同框，在天空中盤旋飛舞，象徵龍年萬物更新的好兆頭。

基隆市產發處表示，應龍在古代神話中扮演重要的角色，能生雲致雨，帶來興旺，讓萬民心願俱足，災病全消。透過AR技術，遊客能夠身歷其境，近距離欣賞應龍威風凜凜的動作，也能與應龍一同合影，感受滿滿的祝福和能量。這也是一次將現代科技與傳統文化相結合的創新嘗試，讓遊客感受不同的節慶氛圍，成為新春活動中的一大亮點。

產發處長林鼎超表示，2024年是龍年，因此市府與業者合作，民眾只要下載APP就能看到應龍與自己同框，在頭上或是身邊周遭盤旋飛舞，也為民眾祈福，祈求民眾在新的一年裡能夠平安喜樂。

產發處表示，年節期間，遊客可於廣場上找到「九天應龍」海報或貼紙，使用手機掃描QRCODE，下載指定的APP，並啟動AR功能，即可目睹應龍從天而降，飛越海面，在城市上方盤旋，帶來金色的祝福之雨。

除了「九天應龍」活動，國門廣場和海洋廣場也有一系列的春節慶典活動，2／7-2／14 每天上午11點在海洋廣場更贈送開運應龍紅包，每天限量300組，送完為止，讓參與的民眾能夠帶著祝福和好運回家。市府產發處誠摯邀請民眾踏足基隆，一同參與這場新春盛事。