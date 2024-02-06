SEIKO集團旗下頂級鐘表品牌Grand Seiko，於2004年研發性能優異的9R自製機芯，並打造了Spring Drive經典腕表，從此奠定Grand Seiko立足頂級腕表市場的基礎，為了紀念Grand Seiko史上的偉大成就，Grand Seiko推出兩款Heritage Collection 9R機芯20周年紀念表，向向當年研發9R機芯的團隊致敬。

9R機芯歷經20年的研發與不斷創新，迄今仍是Spring Drive系列腕表的動力來源，具備自動上鍊功能和72小時動力儲存，是GrandSeiko最優異的機芯之一。

Grand Seiko歡慶9R機芯20周年推出Heritage Collection 9R機芯20周年紀念表，暗紅色面盤款19萬5000元。（Grand Seiko提供)

今年全新登場的Heritage Collection 9R機芯20周年紀念表共有兩款，一是粉色漸層表盤，呼應Grand Seiko工坊所在的長野縣，白雪皚皚的穗高山在朝陽照耀下的美景。另一款則是GMT腕表，暗紅色表盤源自夏季照亮穗高山陡峭地形的豔紅日出，可在運作時向前或向後獨立調整本地時針，以確保調整不同時區時手表仍精準運作，不受影響。