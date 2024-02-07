68歲時尚天后陳美鳳被主持人張小燕譽為「台灣最美麗的歐巴桑」，顏值與身材都保養有術，近日她錄製過年節目《2024民視第一發發發》，與綜藝天王胡瓜搭檔主持，帶領阿翔、白家綺、侯怡君、賴慧如、籃籃、張家瑋及郭宗祐等藝人向觀眾拜年。為了節目好看，陳美鳳苦練吊鋼絲，一連換上多套亮麗服裝驚豔眾人，未料卻被網友質疑穿著太過暴露。對此，陳美鳳本人親自發文回應了。

陳美鳳遭網嫌「暴露狂」 她親回：又不是在大馬路穿這樣陳美鳳預錄《2024民視第一發發發》，接連換上鑽石長鏈點綴短洋裝、亮綠色短裙，最後以亮片襯衫長褲加超華麗拖地羽毛外套收尾，甚至與胡瓜合體舞蹈演出、大吊鋼絲。她受訪時提到兩人合作穩定可靠，整體造型與妝髮找來知名時尚造型師小凱，服裝從國外寄來再加工改造，「把自己最美的一面獻給大家」，對於服裝尺度火辣，坦言自己經歷秀場文化，因此樂意嘗試。

對於有網友質疑陳美鳳穿太辣是暴露狂，她本人昨日上午親自回應，「有些網友說我是不是暴露狂，但我又不是在大馬路上穿這樣。經歷以前的秀場文化，不但節目要自己想，有些秀服我自己縫，在歌廳表演換裝也無法剪接重來，很怕衣服走光、再怕觀眾走光光。」

陳美鳳提到，感謝電視台、專業幕後造型團隊，讓藝人表演起來心無旁騖，「說實力、論經歷、談美麗，鳳凰不是最厲害，但我努力盡量做」，面對外界批評抱持感恩的心，「無論幾歲，我們都盡量讓自己的身形、心態不要有老態喔！」

陳美鳳遭攻擊太暴露！藝人好友力挺：以為想穿就能這樣穿嗎

對於陳美鳳穿著遭評太過暴露，藝人好友陸續留言發聲，演員鄭仲茵表示「超級無敵正的呀」，演員唐玲指出「太美了呀...是我們的偶像、我們的女神，如果我的狀態能像鳳凰女神這樣，一定馬上拍寫真集了喔，我超級想要暴露的...」，演員李沛綾回應「從以前的秀場到現在，鳳姐駕馭的性感美豔真是無人能及...永遠最美的女神！太愛你惹」，演員丁寧也說，「我如果有這種本錢，我也要這樣子穿」。

演員梁佑南認為「這是一種敬業精神吧！深愛這份工作，盡全力去把自己維持好，呈現出完美的畫面，是皆大歡喜的事。身材要顧好是要許多的精力的，只有當事人才知道那份辛苦，所以鳳姐是藝界楷模，眾人公認的」，演員簡沛恩則說「超級美的～美的不只是外在的服裝，還有妳對自己及一切事物的用心，內心醜惡的人，才會看不見這些的美麗」。

從選秀節目《模范棒棒堂》出道的藝人江振愷（Terry）大力稱讚，「天啊很可以，我太晚出生了」，陳美鳳的好姊妹、主持人藍心湄也讚美「無敵霹靂美，請常穿這樣」，資深媒體人呂文婉則表示「拜託，以為想穿就能這樣穿嗎，姐就是狂」。

歌手彭佳慧、董育君、謝宜君分別留言「美鳳姐的敬業精神，是我們後輩要學習的」、「真的很有態度，尊敬」、「太辣，太美了」。

伊林娛樂副董事長、前模特兒陳婉若大讚陳美鳳，「一流身材，穿得好美」，舞者嘻小瓜（謝紹宸）力挺，「真的好美麗」，藝人楊繡惠表示，「有誰能跟你比，霹靂無敵美」，《女人我最大》律師李怡貞分析，「要是我在姐的年紀能有這樣的身材外表，不管在舞台上還是平常在路上，一律露到全部的人臉歪嘴斜。明明就是女神硬要貶低成暴露狂，有臉講這話的酸冥自己不照照鏡子確認一下自己就算脫光有誰要看，永遠只敢躲在鍵盤背後酸。姐是我們女性的標竿與驕傲」。

陳美鳳近半年聲量高峰與逆齡顏值有關！最美歐巴桑、暴露狂登熱門字詞

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「陳美鳳」近半年聲量趨勢，其中聲量高峰包含2023年11月8日，陳美鳳爆出身邊有許多追求者，只談戀愛不結婚，2022年官宣比自己小30歲的圈外男友，代言大研生醫產品、出席君綺美形診所高雄VIP酬賓茶會等，網路聲量累積6,621筆。

2023年12月20日，陳美鳳長相和身材被外界認為不科學，直呼外貌足以媲美韓國女團，不少網友盛讚，「臉蛋也很厲害啊」、「身材真的好」、「這要超級自律才能這樣」、「懂得賺錢又自律來維持美麗的自己」、「這要堅持多久的自律和自愛才能做到」，網路聲量累積7,761筆。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「陳美鳳」近半年探索概念，發現大家對於陳美鳳印象大多為「台灣最美麗的歐巴桑」，逆齡顏值還被網友稱讚「BLACKPINK算什麼」。

此外，陳美鳳被批評「有錢有美」，在《2024民視第一發發發》穿著爆乳透視裝挨轟「暴露狂」，不僅有許多藝人力挺，在網路上也引發網友熱烈討論。

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月09日至2024年02月04日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『陳美鳳』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。