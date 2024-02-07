詐騙手法日新月異，近期有許多不肖人士透過LINE QR Code進行詐騙，除了直接透過LINE對話傳送外，在購物網站上也經常出現假借驗證碼名義出現的QR Code詐騙。《DailyView網路溫度計》整理了幾個經常出現的QR Code詐騙手法，提醒大家特別注意。

勿掃來路不明QR Code！LINE帳號恐被盜用

近期有不少透過LINE傳送QR Code進行詐騙的案例，大部分會以打工賺錢或是協助收取驗證碼等理由作為藉口，要求用戶掃描QR Code。該QR Code通常是LINE電腦版的登入驗證，一旦掃描就會讓他人透過其他裝置登入自己的LINE。

除了直接盜取他人的LINE帳號發送QR Code進行詐騙外，不肖人士會盜用Facebook、Instagram等其他社群帳號，並且向盜用帳號的好友發送訊息，表示「LINE被鎖住」，希望對方能幫忙進行「LINE輔助驗證」，接著便會傳送詐騙連結或QR Code。

不小心掃碼怎麼辦？LINE官方提供3招自救法

若真的不慎掃描了詐騙QR Code，LINE官方也整理了以下3招自救方法：

【第1招】在「登入中的裝置」確認，若出現有非本人登入的裝置，立即將該裝置登出，並更改密碼。

Step 1. 進入「登入中的裝置」檢查：LINE 主頁右上角「設定」→我的帳號→登入中的裝置→登出非本人登入或是不明的裝置。

Step 2. 「更改密碼」：LINE 主頁右上角「設定」→我的帳號→ 「密碼」，設定新密碼後點選「變更」。

【第2招】關閉「允許自其他裝置登入」功能。

．LINE 主頁右上角「設定」>我的帳號>關閉「允許自其他裝置登入」。

【第3招】確認 LINE 官方帳號發送的登入通知提醒訊息，檢查是否有非本人登入帳號歷程。

拍賣網站詐騙層出不窮！留意「假買家」佯稱「無法下單」

除了直接以社群對話進行詐騙外，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查也可以發現，在「QR Code詐騙」近三個月的網路探索概念中，出現了「無法下單」、「旋轉拍賣」、「假買家」、「假買家詐騙」等討論主題，從中可以發現有許多經由網路拍賣進行QR Code詐騙的案例。「全民防騙」粉絲專頁也曾列出相關詐騙的高風險賣場前5名，包含了「7-11賣貨便」、「旋轉拍賣」、「蝦皮拍賣」、「臉書marketplace」、「全家好賣+」等。

在這些拍賣網站中，經常會出現「假買家」，佯裝想購買商品，接著以「無法下單」為籍口，謊稱賣家「未經過認證」、「未簽署金流協定」、「賣場違規」等，隨後便給出「假客服連結」、「QR Code」或是「LINE ID」，等賣家加入好友後便會詢問銀行帳戶資訊，假冒銀行人員指示操作ATM或網路銀行。

「165全民防騙」提醒，賣場官網、其所屬App以及賣場人員絕對不會以「需要開通認證」或「需要簽署金流協議」等理由要求匯款。賣家申請註冊及上架商品時，需特別留意、慎防此詐騙手法，切勿「加入不明LINE客服」或「點擊不明網址連結」提供個人資料，避免個人資料外洩致遭詐騙。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月04日至2024年02月01日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『QR Code』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。