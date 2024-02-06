民眾黨立委陳昭姿因立法院院長選舉時，汙染選票遭民進黨團總召柯建銘記廢票，5日闖入黨團協商開罵柯建銘「怎麼可以這樣對我！」讓柯動怒回罵，而民眾黨棄權也被認為是暗助韓國瑜當上院長，引發討論。陳昭姿的「扁迷」身分讓許多網友要求前總統陳水扁表態，陳水扁回應，陳昭姿為他的醫療人權發聲、救他一命，大恩大德恩同再造，縱使上帝也不會下令他馬上切割，但對於陳昭姿的爭議，陳水扁認為自己「不在其位，不謀其政」。

陳昭姿日前在院長選舉時汙染選票，遭柯建銘認定記廢票，陳為此請辭黨團幹事長並遭民眾黨中評會開罰，停止中央委員職權2個月。陳昭姿昨闖入朝野黨團協商對著柯建銘大罵，「怎麼可以這樣對我？我明明是不小心，你怎麼能說我故意的？」讓柯建銘氣到回嗆「是在烙人嗎？這能看嗎？」今再痛批陳昭姿「潑婦罵街」，把民進黨踩在腳下。

而陳昭姿曾任前總統陳水扁醫療小組發言人，被外界認證是忠實扁迷，但隨民眾黨團「暗助」韓國瑜當上院長，又為廢票大鬧黨團協商，許多網友也衝到社群平台Threads上要陳水扁表態。陳水扁日前在Threads發文，回憶1993年為榮胞中心預算發言時，遭韓國瑜以為在辱罵榮胞打了一巴掌。網友則逼問，「阿扁被打成這樣，你的陳昭姿卻大喇喇挺韓」、「請阿扁總統立馬切割陳昭姿」。

對此，陳水扁則回應，「昭姿屬於她的老公」、「我是阿扁本人，不是小編。 昭姿曾經是我在鬼地方生病沒人理踩時，找上柯P進去看我，柯P建議要組民間醫療小組並出任召集人，她擔任小組發言人，為我的醫療人權發聲，最後救我一命。 如此的大恩大德，恩同再造，無以為報。縱使上帝也不會下令我立馬切割她！」「道理大家都懂，也不會以私害公。但做人不能忘恩負義！」

另外也有網友貼出，陳昭姿在黨團協商時對著柯建銘大罵的影片，並問「陳昭姿委員這招不知道前總統是否覺得奇妙嗎？」陳水扁則回應，「不在其位，不謀其政。」