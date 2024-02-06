據界面新聞2月6日消息，華為通過內部董秘1號文件官宣：2023年度ESOP（員工持股計劃），每股分紅1.5元（人民幣，下同），每股價格為7.85元不變，由此計算分紅收益率為1.5／7.85=19.1％，稅後為15.3％。

公開資料顯示，華為目前總股本約為513.9億股，本次分紅需要向員工支付770.85億元。據華為2022年財報，截至2022年12月31日，華為員工持股計劃參與人數為142315人，均為華為在職員工或退休保留人員。也就是說，本次分紅至少將惠及14萬人，平均每人可獲得約54.2萬元。

華為是一家由員工100％持股的公司。1990年，華為首次提出員工持股的概念，當時參股的價格為每股10元，以稅後利潤的15％作為股權分紅。此後，隨著員工規模的擴張和外部環境的變化，華為實施了多次股權激勵機制改革，股票分紅成為華為員工收入的重要一環。

華為員工在入職1到3年後，可視業績情況發放虛擬股票，通常在5萬股至10萬股，越往後數額可能越可觀。目前，華為共有超過10萬名員工持股。