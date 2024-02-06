北市士林社子角頭陳來發25年前殺害死者陳桂森，逃亡多年後終被警方逮捕歸案，士林地檢署依殺人罪起訴，進入國法法官法程序處理，法院6日完成分案，移審庭時陳來發否認殺人，辯稱是共犯開槍、砍殺，他擔心被捕後對他們不利，因而逃亡多年，在通緝時效屆滿前1年多被捕，法官裁定續押。

陳來發逃亡23年，期間利用親屬的名字生活，平時深居簡出，避免到醫院看醫生，出入都是步行或是騎腳踏車，他辯稱犯案當天連他共4人，主嫌已經服刑5年6月出獄，1年多前，在關渡出車禍，現已成植物人，無法說話，另外2名共犯都已死亡。

陳更在移審庭時全盤否認，並稱當天在卡拉OK，他沒有持刀，也沒有持槍，動刀、動槍的人已經逃亡，據他了解兩人都已經往生。

陳辯稱，23年以來，他擔心已死的兩人曾威脅他，如果被捕的話，不得已供出他們，就會對他們不利，加上他的小孩在案發後剛出生，逃亡期間才會隱姓埋名，而現在小孩子經長大，他以為通緝時效只有20年，但實則25年，還差1年多就超過時效，不料在屆滿前被捕，現遭法院續押，被控殺人罪，將面對國民法官程序審理。