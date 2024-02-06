力安（右）和金雲都獻出螢幕初吻。（星光瑞瑞提供）

金雲（左）也曾跟紫嫣在寫真集中拍攝浪漫情境。（星光瑞瑞提供）

Ally Shen 申力安 - " LMRN " M/V

《未來少女》的黑曜精靈近日出版寫真冊《Twinkle Black TWI-LIGHT》，主唱申力安也同步推出數位個人單曲〈LMRN〉，邀來《原子少年》且同為伊林的師兄金雲拍攝MV，扮演情侶且都獻出螢幕初吻。

2人第一次拍吻戲獻出螢幕初吻，原以為會尷尬害羞，沒想到正式拍攝時，過程非常順利，拍3次就OK完成。力安說，看到劇本有吻戲時，雖然知道是借位，但內心還是相當緊張，好在真正拍攝時很鎮定，「我就想『來吧』，因為我們互不尷尬，所以拍攝非常順利」。

金雲經常演出黑曜精靈的「螢幕男友」，拍寫真冊時也跟紫嫣有浪漫情境演出，這次與力安合作，雙方亦非常有默契。但力安還是忍不住抱怨，「金雲真的好高，我們拍吻戲的角度就怪怪的，最後我是站在一個箱子上，畫面才能平衡」

金雲的人生第一次吻戲獻給MV，說道：「當下我不會緊張，因為之前跟力安就有合作過，拍攝時我們的狀態都蠻鬆的，那一場戲很順利。」看到成品時，金雲表示很喜歡，畫面也都是他想像中的甜甜感，「粉絲也覺得不錯，很喜歡MV的驚喜感。」粉絲好奇追問2人是否為真親？金雲賣足關子，要大家多看MV、自己猜。

金雲在MV中為了追求力安，自導自演「英雄救美」戲碼，最後贏得芳心，他說，在真實生活中，不會這樣追求，「因為我喜歡比較直接一點，只要確認是我喜歡的人，我就會直球攻擊，讓對方知道我對她是有想法和有意思的」。

新歌MV推出後，粉絲們都覺得新歌很洗腦好聽，MV很甜很好看，力安看到成品也很驚喜，「劇情很可愛，有一種溫馨復古感，拍完兩天後就上架，真的很趕，很謝謝導演。」她透露，MV很浪漫，但當天其實台北氣溫爆冷，攝氏5度在大樓頂樓拍，她穿著短裙一整天，一直在發抖，「我有穿超級厚的透明褲襪，還是覺得非常冷。」

單曲〈LMRN〉是「Love Me Right Now」的縮寫，力安說，詞是紫嫣寫的，特別為了她加了不少英文歌詞，她覺得很酷，另單曲製作人尚融錄音時，先讓力安「分段錄唱」，沒想到後來試著讓她一次唱整首，發現效果最好，尚融對力安說，「原來妳是『one take歌手』！一次唱比分段唱更好。」