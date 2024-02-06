香港明報報導，港股大型科技股6日齊漲，阿里巴巴上漲7.57％，收報76港幣。騰訊上漲4.01％，收報290.8港幣。美團上漲6.46％，收報69.25港幣。小米上漲6.44％，收報12.9港幣。百度上漲4.86％，收報105.8港幣。京東收報92.75港幣，上漲7.79％。
此外，嗶哩嗶哩收報76.15港幣，上漲7.18％。快手收報43.7港幣，上漲8.98％。網易收報165.5港幣，上漲5.08％。
大陸政府6日接連出招救市，激勵陸港股6日大幅反彈。恒生指數6日重返16,000點整數大關，收漲626點，漲幅為4.04％，收報16,136點，大盤成交金額1,280億港幣，日增35.19％。國企指數6日上漲256點，漲幅為4.91％，收報5,473點。恒生科技指數收報3,243點，上漲6.75％。
香港明報報導，港股大型科技股6日齊漲，阿里巴巴上漲7.57％，收報76港幣。騰訊上漲4.01％，收報290.8港幣。美團上漲6.46％，收報69.25港幣。小米上漲6.44％，收報12.9港幣。百度上漲4.86％，收報105.8港幣。京東收報92.75港幣，上漲7.79％。
此外，嗶哩嗶哩收報76.15港幣，上漲7.18％。快手收報43.7港幣，上漲8.98％。網易收報165.5港幣，上漲5.08％。
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