香港明報報導，港股大型科技股6日齊漲，阿里巴巴上漲7.57％，收報76港幣。騰訊上漲4.01％，收報290.8港幣。美團上漲6.46％，收報69.25港幣。小米上漲6.44％，收報12.9港幣。百度上漲4.86％，收報105.8港幣。京東收報92.75港幣，上漲7.79％。

此外，嗶哩嗶哩收報76.15港幣，上漲7.18％。快手收報43.7港幣，上漲8.98％。網易收報165.5港幣，上漲5.08％。