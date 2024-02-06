據共同社6日報導，日本首相岸田文雄5日在官邸與今年七國集團（G7）主席國義大利的總理梅洛尼舉行會談，為6月在義大利成功召開G7首腦會議確認了合作。雙方還商定了將俄烏衝突、中國加強海洋活動的印度太平洋地區、人工智慧（AI）等列入峰會議題的方針。

此次會談目的是與去年的主席國日本進行交接。岸田介紹了廣島峰會重視的議題，包括法治、磋商制定國際規則的「廣島AI進程」，以及核裁軍與核不擴散的重要性等。在會談後的聯合記者會上，他表示「歡迎義大利延續廣島峰會成果的表態」。

梅洛尼在記者會上表示，與新興市場國和開發中國家的合作、能源安全保障等也將被列入今年的峰會議題。她稱讚去年的峰會主席岸田「出色地完成了非常複雜的工作」。

雙方還在會談中就日本、義大利、英國三國推進下一代戰機共同開發的方針達成了一致。

岸田5日在眾院預算委員會會議上，就允許向第三方國家出口日英義共同開發的下一代戰機一事稱：「會對逐個個案的轉移目的地進行嚴格審查，確保轉移後的妥善管理。這並不違背和平國家的基本理念。」

日本現行制度不允許將國際共同開發的防衛裝備品出口至第三方國家。日本政府和自民黨希望盡快解禁，但公明黨態度謹慎，岸田此番言論可謂是在尋求理解。