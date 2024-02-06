韓籍啦啦隊成員李多慧2022年加盟中華職棒樂天桃猿，背號為82號，因為韓國的國際電話區碼是+82，李多慧來台後憑藉精湛舞技和甜美笑容攻佔球迷的心，加上她大學是讀觀光中文系，可以用簡單的中文與台灣粉絲溝通，很快就在台灣爆紅；日前她分享一張癱倒在沙發上的照片，肉感大腿讓粉絲全暈了。

李多慧日前曬出一張躺在沙發上玩手機的照片，相機疑似捕捉到閉眼瞬間，下衣穿著超短褲，露出白皙大腿，肉感十足，這身材讓網友在Dcard發文討論，紛紛誇讚：「深藏不露」、「好棒的臀」、「真的受不了欸」、「多慧超香」、「超愛多慧的腿」、「該瘦的瘦，該有的有，是最理想的，還不高不矮剛剛好...」。

李多慧躺沙發炸出蜜大腿。（圖／le_dahye Instagram）

來自韓國的李多慧出生於1999年8月4日，星座是獅子座，她身高165公分，體重49公斤，雖然不是纖細紙片人身材，可是曲線凹凸有致，美腿因長年跳舞充滿力量，而她在樂天女孩中的號碼是82號，是韓國的電話國碼，選擇這個號碼的原因是希望大家可以更了解韓國。

李多慧來台後人氣不斷上升，起初憑藉著超強舞蹈實力圈粉，充滿魅力的天生舞台感讓許多人心生好感，在台灣也接下不少代言活動，荷包進帳滿滿。