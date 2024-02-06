電動車大廠特斯拉股價周一（5日）持續遭血洗，大跌3.65%，收在181.06美元，累計今年來跌幅深達27.12%。可是被視為特斯拉頭號粉絲的「女股神」伍德（Cathie Wood）卻依然不離不棄，甚至在當天買入62072股特斯拉股票，價值約1124萬美元（約新台幣3.55億元）。

方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德曾直言，當前最大的AI機會就在特斯拉。其實在2014年方舟投資剛成立不久，伍德就將特斯拉列為第5大持股。5日大舉買進特斯拉股票，顯然是再一次對特斯拉的發展投下極為重要的信任票。

儘管輝達穩居市場AI霸主地位，但伍德曾表示，比起輝達，特斯拉更傾向於成為未來5年AI領域的龍頭企業，更認為輝達在內等部分科技股估值過高。

伍德旗下基金在5日當天賣出了價值逾450萬美元（約新台幣1.4億元）的輝達股票。輝達當天股價大漲4.79%，收在693.32美元，再創歷史新高，累計今年來的漲幅達43.94%。