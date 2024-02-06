葉門反叛軍青年運動黨(Houthi rebel,也稱胡塞組織)再次打擊穿越紅海南部的商。一艘懸掛巴貝多國旗的英國貨船被無人機投放的子彈擊中舷窗，傷害輕微。

美聯社報導，英國海事貿易行動部表示，攻擊發生在葉門荷台達港(Hodeida)以西，子彈對艦橋上的舷窗造成「輕微損壞」。聲明補充說，襲擊發生前，一艘身分不明的小船，刻意在商船附近。

安布雷(Ambrey)私人安保公司表示，遇襲的是一艘懸掛巴貝多國旗的英國貨船。

隨後，青年運動黨的軍事發言人-薩利准將(Yahya Saree)說，叛軍在紅海襲擊了兩艘不同的船隻，一艘是美國的，一艘是英國的，但他沒有提供任何證據來支持這個說法。

青年運動聲稱，他們襲擊的船隻名叫「晨潮號」(Morning Tide)，船舶網的資料顯示，它確實位在紅海，說法也與安布雷提供的細節相符。

最近幾週，美國和英國在其他盟友的支持下，對青年運動組織發動空襲，特別針對飛彈庫和發射場，在打擊了 36 個目標。到了星一，美國軍方中央司令部再次打擊兩艘裝載炸藥的胡塞無人艇。

美國中央司令部表示，美軍的攻擊行動，是為了「保護航行自由，並使國際水域對美國海軍艦艇和商船來說更加安全。」