市場攤商「周記鵝肉安」周老闆特別感謝侯市長傾聽市場攤商的心聲。（新北市市場處提供）

市場處6日下午辦理「攏來好市鬧新春」市場年節活動。（新北市市場處提供）

新北市市場處今（6）日下午舉行「攏來好市鬧新春」市場年節活動，市長侯友宜蒞臨中和區和平街黃昏市場與市民攤商們拜早年，現場加碼抽出來自新北四、五星優良市集限量「好運龍來」年菜組10組，祝福市民朋友新的一年吉龍舞春、龍舞春吉。

侯友宜表示，市場改造改建政策為近年新北具指標性的政策之一，2019年至今啟動9座市場新改建，完成改造12座市場，而和平街黃昏市場改造後，外觀融合中和特色「烘爐地」與「元寶」梯形元素，搭配溫暖明亮的燈光與清楚好辨識的攤位招牌，加上市場叫賣聲與人情味，遊逛起來別有一番年節採買氣氛。

市場處補充，除市場硬體設施的逐步提升外，面對即將到來的農曆新年，市場處彙集新北公有市場的年菜年貨清單，並已公布在市場處官網上，讓民眾可快速查找，為家中帶來不一樣的年菜新滋味。

此外，新北公有市場在PChome和蝦皮購物網路平台同時設有「年菜專區」，讓忙碌的市民們也可在家輕鬆辦年貨。