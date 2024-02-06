日前雅方食品員工大動作在高雄大連街商圈「舉牌抗議」，引發網友熱議。（柯宗緯翻攝）

日前雅方食品員工大動作在高雄大連街商圈「舉牌抗議」，引發網友熱議，原來這是業者發起的正名運動，強調「雅方的方沒有草字頭」、「再重申一次，『雅芳』是賣保養品的，雅『方』才是賣羊肉爐的」，雅方事後在臉書搞笑PO文說「我們非常需要大家的認同」，網友一面倒留言力挺。

近日雅方食品在官方臉書粉專發布貼文提到，「雅方食品帶領員工集體街頭抗議」，並附上一組街頭舉牌的照片，內容上分別寫著雅方一直以來被大家誤會的事情，如雅方的方沒有草字頭、時常被誤會成賣化妝品的雅芳、冰淇淋撕開卡扣就好其實不難開等，趣味地將品牌訴求以舉牌方式傳遞給大家。

前陣子該品牌粉專也舉辦系列正名運動，只為了讓大家記得正確的名字，甚至連知名伴唱機品牌金嗓公司也分享貼文表支持，貼文底下更是吸引許多粉絲留言支持。

對此，雅方食品表示，多年來品牌專注在冷凍食品上，眾多口味的羊肉爐、冰淇淋都是賣場熱銷且常見的商品，在網路上卻還是時常看到有文章會寫成雅芳羊肉爐，或者搞混這兩個不同領域的品牌，甚至只記得要買印有美鳳姐的羊肉爐，於是今年才規畫一系列的正名活動，「希望大家能記對我們的名字」。

該則貼文發布後，吸引一票網友在底下留言「羊肉爐唯一支持」、「冷凍羊肉爐第一名」、「羊肉爐跟冰都好吃」、「可以買個羊肉爐口味的保養品壓壓驚嗎？」、「支持你們，雅方羊肉爐好吃」，甚至吸引同名網友雅方留言「沒錯！不要再寫錯我的方了」。