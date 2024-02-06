八里雙屍命案凶手謝依涵已遭判無期徒刑定讞，被害人陳進福兒子對當時僱用她的媽媽嘴咖啡老闆呂炳宏等3股東求償，台灣高等法院更二審判決呂炳宏等3股東須與謝女連帶賠償陳的兒子各315萬9410元，共631萬8820元，上訴後，最高法院廢棄發回。謝依涵一審判賠各315萬多元部分，未上訴已確定。

呂炳宏另被張翠萍的母親求償部分，最高法院認定，謝女殺人是執行及利用媽媽嘴店長的職務，呂等3人未盡監督之責，應連帶賠償368萬多元確定，呂被稱為「史上最衰雇主」。

陳進福兒子求償部分，最高法院認為謝依涵是受僱於媽媽嘴咖啡合夥團體，更二審認定呂炳宏的人非合夥之共同出資關係，但如果是非合夥關係，3人間應負連帶責任之法律依據為何，未見更二審判決敘明，有判決不備理由之違背法令情事。

最高法院指出，更二審以呂炳宏等人經營之咖啡店提供之飲品，不符合消費者保護法第7條第1項所定安全性，論斷3股東未就受僱人職務之執行盡監督之責，於法亦有未合，因此廢棄發回更審。