「路徒行旅台南成大館」試營運期間雙人房每晚千元，詳情洽官網。（路徒行旅台南成大館提供）

家庭四人房寬敞空間。（路徒行旅台南成大館提供）

台南建城400年，即入榜CNN「2024年最值得造訪的全球24個地點」之一，成為唯一入榜台灣城市。

「路徒行旅台南成大館」位於成功大學旁，自台南車站後站步行約10分鐘可抵達，交通及地理位置便利性極高，距離台南各大知名景點(如：赤崁樓、台南孔廟、神農街、花園夜市、大東夜市、林百貨)車程約10分鐘即可到達。

旅店整體以木質調打造，巧妙融合傳統文化與現代感，以「台江內海」多條河流交匯、候鳥遷徙駐留的現象，延伸出海洋祝禱旅人們留於此地，短暫休憩後再次啟航冒險旅程的想法。延續小鹿文娛起家厝「路徒行旅 中華館」最具代表性的理念「用旅行開拓心靈的視野，用冒險找到生命的亮點，用好奇探索未知的旅程」。

「路徒行旅 台南成大館」除了同樣主打探險開放的美式精神，更富含府城在地人文氣息，旅店內整體採光度極佳，全館6種房型以木質為主軸的簡約格局設計，打造溫暖舒適氛圍， 盼成為旅人在外出遊時的第二個家。

近日「台灣燈會」又獲旅遊業者選為全球2024年4大亮點活動， 可見台南已成國際舞台上的旅遊熱點，選定台南為旗下旅宿據點之一，絕對是看中府城對國旅以及海外旅客的吸引力。即日起祭出平易近人的房價優惠，下榻飯店的期間，不僅漫步古都，也能到台南欣賞吉慶繽紛的元宵燈會。

另外小鹿文娛也指出凡春節期間入住旗下旅宿將贈送限量款春聯，款式共有4種，其中一款更以「鹿」結合「龍年」元素，取自台語諧音「全部更好」的意涵，設計出「龍中鹿賀」春聯，期盼以好玩、有趣的祝福語向旅客祝賀龍年好運。