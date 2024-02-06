媒體人黃揚明因日前在政論節目中指稱，民進黨在立法院長選舉接觸國民黨立委，開出8位數字以上利益誘使跑票，遭民進黨提告求償100萬，賠償金後會用做公益。對此，黃揚明回嗆，民進黨資產豐厚，不必拿這100萬來做假公益，就算他勝訴，一樣會捐100萬做公益，「就來告，我這輩子就是跟你民進黨沒完沒了」。國民黨立委徐巧芯表示她都聽過相關討論，建議黃揚明出庭時可傳她當證人，還嗆「我會傳更多人一起來！」

民進黨5日發新聞稿表示，黃揚明於政論節目上散播「民進黨開出8位數字利益，爭奪立院龍頭」等謠言，經了解純屬子虛烏有，黃未盡合理查證義務，後續引發其他政論名嘴引述該言論，嚴重傷害民進黨名譽，因此，民進黨提告追究其法律責任，求償新台幣100萬元，勝訴後將捐作公益使用。黃揚明今(6日)則在《大新聞大爆卦》節目直球回嗆：「就來告，我這輩子就是跟你民進黨沒完沒了！」

徐巧芯今早接受廣播節目專訪時則表示，建議黃揚明出庭時，可以傳她當證人，因為她曾聽到好幾個國民黨立委討論，在議場內或節目錄影過程，都討論到有外人透過管道希望影響國民黨立委投票意志。針對黃揚明選後第一個被民進黨提告，她則說是「轉移民進黨被民眾黨告的焦點」。

黃揚明對徐巧芯的這番隔空呼應，也在臉書轉貼該新聞，直呼「好喔！」徐巧芯還在貼文下方留言加碼嗆「他們要這樣搞你，傳我去以後，我還會傳更多人一起來喔！我要看到血流成河！」網友笑稱「雞芯連手（黃揚明綽號為『剝雞』）」、「DPP做球後，松信蜜獾想要殺球了XD」。