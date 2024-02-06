大陸證監會6日指出，對融券業務提出三方面進一步加強監管的措施：一、暫停新增轉融券規模，以現轉融券餘額為上限，依法暫停新增證券公司轉融券規模，存量逐步了結。二、要求證券公司加強對客戶交易行為的管理，嚴禁向利用融券實施日內迴轉交易（變相T＋0交易）的投資者提供融券。三、持續擴大監管執法力道，證監會將依法打擊利用融券交易實施不當套利等違法違規行為，確保融券業務順利運作。

陸媒券商中國報導，6日上午，有主要券商「兩融」（融資、融券）人士透露，公司正依照監管要求，開會緊急制定修改兩融業務方案，涉及最低線下調等問題。方案修改後續流程還比較複雜，不過預計應該很快就能出來，以便更好地維護市場穩定。

一位中小型券商人士也表示，公司積極響應監管呼籲，已針對近期兩融市場出現的情況連夜修改條款，包括平倉線的下調等，目前相關方案還要經過公司審批。