永光電子化學品中，光電營收占比約4成、半導體6成，產品涵蓋前端成熟製程、後端封裝所需的光阻劑。首次進攻光阻剝除液（stripper）市場，成果今年可望逐步發酵。
此外，永光切入高階材料應用漸收成效，MiniLED光阻劑已穩定出貨國內LED領導廠商，未來有機會出貨給大陸、南韓廠商；IC光阻產品也持續驗證、測試中。伴隨電化事業需求有回升趨勢，將以車用IC及摺疊手機為耕耘重點。
永光（1711）因去年農曆春節在元月致使去年同期工作天數減少之跨期差異，1月營收7.05億元，月增8.87％、年增27.6％。其中，電子化學品年增68％，色料、特用化學品年增33％、25％，醫藥化學品、碳粉年減11％、6％。
永光電子化學品中，光電營收占比約4成、半導體6成，產品涵蓋前端成熟製程、後端封裝所需的光阻劑。首次進攻光阻剝除液（stripper）市場，成果今年可望逐步發酵。
此外，永光切入高階材料應用漸收成效，MiniLED光阻劑已穩定出貨國內LED領導廠商，未來有機會出貨給大陸、南韓廠商；IC光阻產品也持續驗證、測試中。伴隨電化事業需求有回升趨勢，將以車用IC及摺疊手機為耕耘重點。
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