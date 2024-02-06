永光電子化學品中，光電營收占比約4成、半導體6成，產品涵蓋前端成熟製程、後端封裝所需的光阻劑。首次進攻光阻剝除液（stripper）市場，成果今年可望逐步發酵。

此外，永光切入高階材料應用漸收成效，MiniLED光阻劑已穩定出貨國內LED領導廠商，未來有機會出貨給大陸、南韓廠商；IC光阻產品也持續驗證、測試中。伴隨電化事業需求有回升趨勢，將以車用IC及摺疊手機為耕耘重點。