買房的時候有很多小細節要注意，其中針對廁所、浴室是否有對外窗，更是不少人爭執的重點。一名網友就透露，近日看了一個豪宅型的物件，沒想到所有衛浴居然沒有對外窗，讓他好奇問「難道有錢人嗯嗯都是香的，不用開窗戶透透氣嗎？」

鄉民「chopinmozart」 近日在PTT房屋板表示，有機會去看了一個豪宅型的物件，基地6000多坪、古義大利羅馬式建築，各種噴水、庭園、外牆浮雕，就跟歐洲城堡一樣，權狀也超過百坪，但他卻發現所有衛浴竟然都不開窗，「我原本都以為小宅廁所不開窗，是因為格局小了，但豪宅也不開窗，難道有錢人嗯嗯都是香的，不用開窗戶透透氣嗎？」

不少人看完後馬上喊「有開窗還是比較好，廁所溼氣真的太重」、「喜歡開窗的，沒窗的一定要除溼」、「真豪宅浴室不開窗但還是要有窗景，泡澡才爽，你看的絕對不是真豪宅」、「開窗不是只有空氣流通，還有陽光曬進來」、「陽光可不是什麼機可以取代的」、「浴室沒開窗還叫豪宅？任何起居空間有自然光就是比較舒服，沒開窗像監獄一樣」、「廁所可以不開，但豪宅浴室會開吧？大浴缸配整片開景窗戶不都是標配嗎？」

不過另一派支持者則說「可能24hr抽風都是開著的不用關」、「全戶全熱新風除溼，沒差吧」、「冷暖風機比窗戶有用多了」、「現在都氣密窗+全熱交換器，開窗反而吵和空氣不好」、「廁所冬天真的不開窗，直接暖風機開著不要關，反而比較不會發霉」。