《滾石摘星號》將在2月7日中午12點一次完整上架於滾石摘星號官方YouTube頻道。（滾石唱片提供提供）

音樂實境節目《滾石摘星號》由滾石家族17組巨星上山下海找尋潛力新秀，8組選手脫穎而出在節目中演唱自創歌曲，音樂作品也陸續數位發行。社群眾多粉絲敲碗下，《滾石摘星號》正式宣布全12集節目，將在2月7日中午12點一次完整上架於滾石摘星號官方YouTube頻道，其中5首選手創作單曲以及由音樂頭目張震嶽領軍演唱的主題曲〈等待南風〉也已數位上架，春節期間將陪伴觀眾一起過年。

音樂新秀們各具特色，擁有仙氣蜜糖嗓音的wann擅長轉音，曾在個人IG上翻唱過孫盛希的歌曲，吸引孫盛希本人留言回應：「我想退休了。」在節目中的自創曲〈male lead〉更在KKBOX華語新歌榜上取得前30的亮眼成績。排灣族女孩何祖伶和伴侶駱羿共創的情歌〈分開不是你的錯〉，呼籲聽眾珍惜當下；從小鎮往城市發展的葉柔自創曲〈生來瘋狂〉，則唱出不枉此生的灑脫。

節目第一集因出色男高音被趣封為「心機王」的唱將薩布洛，更是在《滾石摘星號》旅途中完成人生第一個自創作品〈沿路上〉，初次嘗試創作作品完整度極高，讓張震嶽、米非、孫盛希、李浩瑋等歌手直呼：「真的嗎！完全不像是新手，果然是心機王！」來自馬來西亞的少年鄺澤東，作品〈告訴自己〉傳遞出溫柔的陪伴，李浩瑋在聽到成品後更感動分享：「我聽到的是很真摯的情感，在創作萌芽期能聽到他的心聲，是一件非常可貴的事情。」