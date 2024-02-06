台積電日本熊本廠將於2月24日舉行開幕典禮，台積電創辦人張忠謀將見證歷史性的一刻，日本首相岸田文雄、董事長劉德音及總裁魏哲家都將同台。另台積電也計劃在日本興建第二座晶圓廠，新廠房有望落腳熊本縣菊陽町，鎖定7奈米製程為主。

也因為「大咖客戶」台積電在日本設點，去年開始國銀也紛紛到日本設點「卡位」。包括去年9月初玉山銀行福岡分行已正式開業，成為第一家插旗日本九州的國銀；中信銀行東京之星子行則在熊本設立事務所，已在去年12月18日開幕；而台新銀行也提出福岡出張所（支行）申設案，去年11月27日已獲得日本金融廳核准，預計今年上半年開業。

臺銀去年12月也取得金管會核准，將向日本主管機關申設福岡代表人辦事處。童政彰指出，臺銀已向日本金融廳報告申設據點，據知目前還沒遞件，會再備齊書件後遞件。至於今年是否還有國銀打算赴日設點，童政彰指出，目前還沒有收到正式遞件的，赴日設點不需事先溝通，只要符合海外據點申設法規即可申設。

童政彰指出，目前已有八家國銀在日本設立了10家分行、1家子行，多數設在東京，非東京的只有兆豐大阪分行、玉山銀福岡分行，八家銀行包括：臺銀行、一銀、彰銀、兆豐銀行、台灣中小企業銀行、玉山銀行、台新銀行及中信託銀行等八家銀行，合庫銀是第九家。

童政彰指出，合庫銀行考量日本為全球主要經濟體，與我國雙邊貿易往來密切，並因應全球供應鏈區域化趨勢，規劃於日本設立東京分行，以延伸該行金融服務觸角至東北亞，逐步建構該行完整海外服務網絡。

童政彰指出，國銀在日本設點歷史最悠久的是兆豐銀行，在民國1948年就成立東京分行，1950年設立大阪分行，彰銀、一銀、臺銀及中信銀都在80年代赴日，中信銀子行「東京之星」、台新銀、玉山、中小企銀都是在2014至2017年之間，而去年玉山銀福岡分行及合庫銀新申設東京分行是國銀在日本比較新的拓點動作。

至於國銀在日本據點的獲利狀況已回溫。童政彰指出，2022年因為疫情關係，聯貸案件授信不好，備呆增加加上授信資產減少，整體國銀分行（含子行）日本稅前虧損10.3億元，2023年則因為本土疫後復甦、觀光、景氣上來，授信資產品質變好、放款增加，因此稅前純益達31.6億元新台幣，創四年新高。