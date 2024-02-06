不要虐待自己的膝蓋？有外送員在網上分享外送時遇到有趣的事情，有顧客因住在公寓6樓，想要麻煩外送員將餐點送上去，因此，在備註上寫著「○巷○號有樓層的紅色大門，門沒開放在大門旁邊就好，門有開的話，請幫我送上六樓」，當外送員抵達餐點地址後，看著公寓樓下大門是打開的，便打趣地的說「這是人性的考驗」；對此，網友也笑翻一致認為「幫他放外面，記得隨手關門」、「門默默幫他關起來，餐點放在1樓拍照上傳」。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，並上傳2張照片，從第1張照片中可見，外送地點在某公寓的6樓，然而，顧客備註寫著，「○巷○號有樓層的紅色大門，門沒開放在大門旁邊就好，門有開的話，請幫我送上六樓」，而第2張圖則是外送員抵達送餐地點後，「紅色的門」是打開的狀況，因此，在貼文寫下「這是人性的考驗」。

貼文在網上曝光後，網友全笑翻，紛紛留言表示，「順手幫忙關上大門，是外送員基本禮儀」、「默默關上門」、「我會關起來，我也遇過客戶躲在後面的，我關起來他立刻衝出來的」、「幫他放外面，記得隨手關門」、「滿滿套路，先看一下有沒有小費，沒有小費就關門放旁邊」、「不要虐待自己的膝蓋」、「門默默幫他關起來，餐點放在1樓拍照上傳」。