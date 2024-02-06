高師大校長王政彥說，「窩聚」提供完善設施，能因應無論宗教、健康等各式不同習慣飲食，也能讓學生降低外食頻率，讓學生吃得更健康。（高師大提供／任義宇高雄傳真）

學生住宿舍時，飲食往往受限校內外餐廳，國立高雄師範大學今天揭牌「窩聚」自煮空間，擁有完備器材喜歡什麼都能自己煮，滿足各式飲食需求，讓不少外校生、畢業生羨慕。高師大校長王政彥表示，「窩聚」能因應無論宗教、健康等各式不同習慣飲食，也能讓學生降低外食頻率，讓學生吃得更健康。

高師大今天舉行自煮空間「窩聚」揭牌儀式校長王政彥、副校長唐硯漁及李昭蓉、學務長杜明德、總務長蔡俊賢、研發長謝建元、人事室主任張麗玲、校安執行長鄂見智及系所主管與學生代表等共襄盛舉，期許能提供燕巢校區師生，有更多的用餐方式選擇與共食機會。

高師大介紹，「窩聚」在校長王政彥指導與支持下，由副校長李昭蓉率領學務長杜明德、生活輔導組組長何沛珊、專員單亦幹及李德彥等精心規畫，設置在燕巢校區光線明亮、視野寬闊的燕窩宿舍一樓空間，擁有溫暖的色調及完善的設備，包含電磁爐、烤箱、電鍋、微波爐等，更設置大型中島及寬闊的空間，讓共同煮食的同學能樂於使用。

王政彥表示，高師大燕巢校區自煮空間設置過程中，經歷多次師生的腦力激盪與創意思考，命名取自燕「窩」、宿舍「聚」會，能讓大家「窩」在一起，是「聚」會的好地方，也音同「萵苣」健康蔬菜，不論是因應飲食習慣的多元、健康或宗教考量、降低外食疑慮、或單純想要享受下廚的樂趣等因素，都能成為燕巢師生交流與休憩的絕佳去處。

「窩聚」讓不少外校生及畢業生好羨慕，有學生表示，大學生在宿舍大多有不能開伙限制，因此飲食往往受限於學校周圍餐廳，若能自己煮能讓飲食更加多元化，不但能更健康，也更能培養學生在外獨立學習生活的技能。