名為曹浪的網友今天上午在花蓮縣考古博物館臉書留言，直指自己已在館內安裝4顆遙控炸彈，要求館方在指定時間匯款，否則引爆炸彈。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣考古博物館驚傳收到「炸彈」恐嚇信！一名網友今天在考古博物館臉書留言，揚言已在園內放置4顆炸彈，威脅館方在期限內匯款4000萬台幣，否則引爆炸彈，館方不敢掉以輕心，第一時間閉館並疏散人群，警方到場則對館內外實施安全檢查，所幸未發現爆裂物也無人傷亡。

有位名字為曹浪的網友，今天上午7時30分許在花蓮縣考古博物館臉書PO文留言，直指自己已在館內安裝4顆遙控炸彈，如不希望引爆，請在下午4點時準備4000萬台幣，而他會在3時30分告訴館方銀行帳戶，時間一到若沒看到錢入帳，將引爆炸彈。

館方看到留言後，隨即依SOP流程通報轄區員警，並拉設封鎖線閉館及撤離館內民眾，警方到場後則趕緊對博物館內外實施安全檢查，所幸未發現疑似爆裂物，現場也沒有出現任何傷亡。

全案經吉安警分局成立專案小組調查，發現該名網友留言來自境外，分析恐嚇留言的用語及犯罪手法，與去年縣內重要遊憩區接獲的恐嚇信件雷同，目前已交由刑警局電信偵查大隊偵辦，並把偵蒐所得資訊通報刑警局擴大偵辦。

至於花蓮縣考古博物館明天是否正常營運，文化局長吳勁毅表示，館內開放民眾觀展的空間相對單純，考古博物館明天會正常營運，同時也相信警方會盡快從IP找到嫌犯。