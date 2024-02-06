Klay Thompson said it’s hard to not close: “Yeah, you kidding me? To go from one of the best players…It’s hard for anybody.”



Klay credited the young guys.



Draymond from off camera (to reporters): “I didn’t close Game 5 of the Finals. Who the f*** cares?” pic.twitter.com/CzYNX4vulw — Anthony Slater (@anthonyVslater) February 6, 2024

勇士明星射手克雷湯普生（Klay Thompson）握有許多瘋狂紀錄，對手不敢隨意給他出手空間，但本季卻隨著年齡漸長而力不從心，6日客場交手籃網，克雷湯普生卻在末節關鍵時刻不見蹤影，完全遭到教練團棄用。

射術精準的湯普生正好活躍於小球時代，得分能力相當嚇人，和史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）享有「浪花兄弟」美名，攜手打造勇士王朝，湯普生還曾經寫下出賽29分鐘轟60分、單節37分的驚人之舉，就算守住柯瑞，還要提防隨時會爆發的湯普生，兩人聯手飆分更讓對手相當頭痛。

不過面對籃網的比賽，湯普生進攻欲望低落，全場三分線外3次出手全落空，只拿下8分，勇士決勝節和對手糾纏，手感低迷的湯普生末節只打了4分鐘就遭換下，總教練科爾（Steve Kerr）更信任小將穆迪（Moses Moody），勇士最終頂住籃網反攻氣勢，以109比98勝出，持續力拼季後賽席次。

賽後接受訪問，湯普生坦承自己很難接受關鍵時刻被換下場，「我就實話實說吧，從最好的球員之一到如今，這對任何人來說都很難受。」幸虧有著像卓雷蒙格林（Draymond Green）這樣的好隊友，「追夢」試圖緩和話題說道，「我在總冠軍賽G5被禁賽，有誰會在乎呢？」

儘管相當沮喪，湯普生還是將功勞歸功於隊友挺身而出，「一切非常順利，這些傢伙打得很棒，桑托斯（Gui Santos）、波齊姆斯基（Brandin Podziemski）、庫明加（Jonathan Kuminga）都一樣，任何時候，拿下勝利都是大於一切。」