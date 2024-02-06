香港導演許鞍華從小愛詩，她不僅將詩視為心中最私密的護身符，更以香港詩人為題材拍攝了紀錄片《詩》。該片讓她去年首度入圍金馬獎最佳紀錄片，在金馬影展放映座無虛席，近日也確定將於3月22日正式在台上映，許鞍華導演獲知台灣即將上映消息後開心地說：「非常高興這部片有機會跟台灣觀眾見面，希望藉此交流一下感受！」

許鞍華大學念文學時主修詩歌，感其解憂紓困，便一償多年心願，好好拍下「我城」的詩文風景。電影主要分為3個部份，第1部份是記錄許鞍華親自拜訪淮遠、飲江、鄧阿藍、馬若等會友論詩，並借用資料影像及照片，追懷已然離逝的西西和也斯。而整部電影的重點就落在第2部份已移居深圳，性格自由率性的詩人黃燦然，以及第3部份在台灣忙於講學兼顧家庭，積極入世的詩人廖偉棠。香港詩或香港詩人宛如邊緣的小草，在生活壓迫掙扎的同時，展現出頑強的生命力。

許鞍華不僅在大學時主修文學，也鍾愛拍攝文學改編電影，一般人喝醉了胡言亂語，她喝醉了竟會背誦莎士比亞，曾因此嚇壞好友徐克、施南生等人，但其實在各種文學類型中，她對於詩尤其懷有著深刻的個人情感，「很多時候，當我生活遇到很大困惱時，是回想小時候念過的詩，拯救了我。能在那些詩裡獲得很多安慰，這非人人都有的經驗，但我恰好有。我在中小學、小時候念過的詩是我的護身符。」莎士比亞的《李爾王》在最後提到如何度過生存的苦難，不論讀多少次對她都非常受用，「在很消沉的時候，回想一些詩，就能夠化解鬱悶愁煩，對我來說這是個切身經驗。所以我特別覺得需要拍這部紀錄片，儘管未必拍得好，盡力而為吧。」

現年76歲的許鞍華一直非常坦然地面對她的年紀，「我這個年紀隨時是我最後一部電影，多少同年紀的人突然離去了」，儘管她灑脫地笑稱還活著就是最開心的事，但心中其實仍有想拍的故事。沒有想到幾年前一場突如其來的疫情，反而讓她圓了多年以來深藏心中的願望。既然疫情讓影壇大片紛紛停擺，她趁機走訪多位不同世代的香港詩人，並聚焦在黃燦然、廖偉棠2位詩人身上，終於完成了她期待已久的紀錄片《詩》。

許鞍華表示，以詩作為電影主題，一直是她心中埋藏已久的願望：「我想拍新詩幾十年了。我唸文學時是主修詩歌的，我很想拍這個題材，但當時一來沒人要拍，另外我也沒時間拍。拍這題材一定沒什麼觀眾，不能當一般劇情片上映，找資金去拍已經很困難了。早一陣子我突然在想，我還有什麼想拍的呢？不考慮其他因素，最想拍什麼？我最想拍這題材，那就拍吧。」

許鞍華求學時在香港大學主修文學，在獲得英文和比較文學碩士後赴英深造電影。但其實從她兒時家中的庭訓，就已在她內心深植了文學的種子。許鞍華小時候在澳門長大，在五歲之前，爺爺就一句句地教她五言和七言。她曾在半自傳電影《客途秋恨》中，重現兒時在爺爺面前背詩的情景。後來她五歲從澳門搬到香港，爺爺還交代爸爸要繼續教她《長恨歌》、《琵琶行》，爸爸只好在每天辛苦一天下班後，還要拿著書在陽台教女兒「漢皇重色思傾國」。

許鞍華從小就在爺爺、爸爸薰陶下，打好了古典詩詞的根底，中學時期更熱愛英詩，曾寫過不少十四行詩投稿給香港大學的英文雜誌，屢獲刊登。她在香港大學的碩士論文，原本以美國現代詩人Ezra Pound為研究對象，因為龐德翻譯了中國《古詩十九首》及《詩經》，讓她很想針對他的譯本做研究。但她論文寫了2年全無頭緒，近乎精神崩潰，天天跑去看電影，論文指導老師勸她乾脆改讀電影，論文題目也改成了《去年在馬倫巴》編劇Alain Robbe-Grillet，畢業後更轉赴倫敦電影學院念電影，從此開啟了電影的生涯。

許鞍華曾笑稱：「電影是我的老公或老婆，文學是我的情婦。」而在踏入影壇35年後，她終於如願將她的「老公或老婆」與「情婦」合而為一，以紀錄片《詩》與觀眾分享她曾在詩中獲得的感動和撫慰。片中主人翁廖偉棠也在《詩》世界首映時表示：「這是一個壞時代，卻是讀詩的好時機，許鞍華是我心目中對『時代』和『詩』都最有發言權的香港導演，因此她來拍攝這部電影最合適。」《詩》將於3月22日在台上映。