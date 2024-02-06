農曆春節即將到來，家家戶戶團圓相聚，難免會互相寒暄各自近況，一名待業找工作的網友抱怨，已經面試了2個月，都一直沒有錄取到心儀的工作，擔憂過年期間不知如何回答親戚的拷問，引起許多人共鳴，也有人建議一招讓親戚知難而退。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己已經待業兩個月，中部大部分工作機會都投履歷了，每周平日都在面試，晚上也都在準備面試，第一個月每晚失眠到凌晨4點才睡，坦言最近心情有平復下來，但超級害怕過年期間如何應對親戚間拷問，好奇詢問有什麼辦法面對。

貼文引起眾人討論，「過年真的討厭這種情況，加油了」、「離親戚遠一點，不要讓他們有機會問你」、「就只是問問，你以為他真的很在意喔」、「台灣人不懂不能太去問別人隱私，不然你自己臉皮練厚點」、「失業就說失業，也沒怎樣」、「有時候講實話不見得是壞事」、「待業半年都正常，才兩個月」、「才2個月，我都耍廢半年了」。

也有過來人傳授1招應對最有效，「跟他說你手頭緊要借錢」、「向親戚借錢，保證他們逃光」、「問就是借錢，馬上閃走還省紅包」、「說剛辭職在準備創業跟他們借10萬」、「跟他們說要借錢創業，以後就不會問了」、「跟他們借錢，包準沒人要跟你說話」。