巴布亞新幾內亞警察總長曼寧（David Manning）本週二（6日）宣布，澳洲將提供資金，協助同為大英國協（Commonwealth）成員國的巴紐加派警力，以改善1000萬人口的鄰國巴紐警察力量不足的情況，

據《雅加達郵報》（Jakarta Post）6日報導，曼寧向媒體表示，首批20名警察預計將於今年第一季抵達巴布亞新幾內亞。他指出，根據澳洲的資助計畫，巴布亞新幾內亞將「無需支付任何費用」（約為新台幣0元）；但並未提供具體的財務細節。

曼寧透露，預計今年還將有約50名來自大英聯邦成員國的警察抵達巴布亞新幾內亞。這項計畫將包括多達100名的警力增援，計劃執行期為2年。大英聯邦由50多個國家組成，其中許多國家曾是大英帝國的殖民地。

曼寧還表示，一旦合約簽訂完成，將針對警力部署發布正式公告。本週，巴布亞新幾內亞內政部長查馬利利（Peter Tsiamalili）表示，盟國增援的警察都會換上巴布亞新幾內亞警察制服，遵守當地法律，並向曼寧匯報。

巴布亞新幾內亞人口近千萬，但全國僅有數千名警察，許多地區治安不穩定。

去年，巴布亞新幾內亞分別與美國和澳洲簽署了安全協議。考慮到中國大陸在南太平洋地區日益增長的影響力，澳洲正尋求加強與傳統盟友的關係，其中包括巴布亞新幾內亞。

澳大利亞還同意撥款約2500萬美元（約為新台幣7.8億元），以協助翻新和擴建巴布亞新幾內亞警察的營房和宿舍。