國民黨中常委將於3月9日改選，共29個名額，不過這次中常委選舉，立院系統意願低，立委僅有鄭正鈐1人參選，最後登記參選中常委的人數只有27人，是國民黨中常委選舉史上，首度候選人低於應選名額。

國民黨選任中常委共29個名額，現任中央委員繳交5萬元作業費、50萬保證金後，便可登記為候選人，再由全體黨代表投票產生。若當選中常委，保證金將轉為募款責任額，落選者保證金會全數歸還。

不過此次立委興趣缺缺，謝衣鳯、游顥均未參選中常委，游由競選總幹事蔡宜助登記參選；傅崐萁、洪孟楷則因擔任黨團幹部，也未登記，最後登記參選中常委的藍委，只有鄭正鈐一人。

據了解，原有30人登記參選，其中3人有爭議，包含欠繳作業費、來不及登記等，因此最後登記參選的只有27人。

爭取連任的包含新北市議長蔣根煌、台北市議員徐弘庭、屏東縣議長周典論女兒周孟蓉、鄭正鈐等人；本屆剛登記參選的則是新北市議員林金結、新竹市議員陳慶齡、蔡宜助等人。