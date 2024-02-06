國民黨立院黨團今(6日)召開記者會，黨團首席副書記長林思銘指出，一開議就會提出5大改革修正法案，包括總統府每年定期國情報告、國會人事審查及同意權、立法院正副院長選舉改為記名制、行政院機關首長任命須要立法院同意並舉行聽證、建立國會調查權及聽証權、建立藐視國會罪，及重新恢復特偵組等。藍營立委王鴻薇則表示，核電延役、不在籍投票、特別預算等3項修法，她已趕在立法院正式開議前正式送案。

「核電延役、不在籍投票、特別預算修法正式送案！」王鴻薇今(6日)在臉書發文提到，趕在立法院正式開議前，她已經將這幾個禮拜研擬的三項重大法案送案，包括保障憲法賦予人民選舉權的公民不在籍投票法立法，以及終結政府過去長年任意浮編濫造的特別預算修正法案。

「當然還有我長期以來的重要政見核電延役修法！」王鴻薇強調，核電延役是我國重要的課題，更是台灣能源危機的關鍵，經濟部已經放出消息，台電去年累計虧損3800多億元，也有媒體傳出台電可能爭取25％的電價漲幅，4月的民生用電可能會下調到500度就漲電費。這也難怪經濟部長王美花在經濟部年終記者會表態：面對新民意和新國會，經濟部會做好核電延役相關準備工作。

王鴻薇表示，面對未來的環境，許多過去被執政黨擱置人民重要的法案，相信未來都會漸漸撥開雲霧見日，而人民對國會改變的期待正在發酵，「鴻薇一定不負所望，繼續為民發聲，提出福國利民，除弊興利的重要法案！」