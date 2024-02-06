台積電（2330）、索尼半導體、電裝株式會社，以及豐田汽車公司6日共同宣佈，進一步投資台積電於日本熊本縣擁有多數股權之晶圓製造子公司Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.（JASM），以興建第二座晶圓廠，並計畫於2027年底開始營運。豐田汽車公司也將投資JASM少數股權。

JASM的第一座晶圓廠計畫於今年開始生產，在日本政府的大力支持下，JASM的總投資金額將超過200億美元。為了回應客戶需求成長，JASM 在日本的第二座晶圓廠計畫於2024年底開始興建，生產規模擴增亦有望優化JASM 的整體成本結構和供應鏈效率。

藉由台積電熊本兩座晶圓廠，JASM的每月總產能預計將超過10萬片12吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算（HPC）相關應用提供40奈米、22／28奈米、12／16奈米和6／7奈米的製程技術。產能規劃可能會依據客戶需求進一步調整。

透過這項投資，台積公司、索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社，以及豐田汽車公司將分別持有約86.5％、6.0％、5.5％和2.0％的JASM股權。