YT網紅Cheap頻道講解歷史的影片，以可愛插圖和平易近人說故事的方式，獲得不少粉絲喜愛，頻道有著142萬訂閱數，近日他在社群媒體貼文徵插畫家，開出的超佛條件，讓不少網友躍躍欲試想要應徵，在留言區貼出各種風格插圖笑問「老闆這可以嗎？」

昨（5日）網紅Cheap開出徵才挑件，他說「我想要找新的插畫家～風格如你看到的那樣，可愛、搞笑、簡單，能大量作圖，每個工作日能畫15～20張，但越後面你會越輕鬆，因為圖會重複使用，如邱吉爾以前畫過了，就改個動作而已。」

大家最關心的薪水是4萬起，其他相關細節，Cheap表示「全SOHO工作，睡到自然醒、不用通勤、不用看到老闆」，一年之中只有尾牙會碰面，他們每3～4天開一次會，要畫的內容Cheap也會一張張講解想要的內容，除此之外，「其他就是你自己的時間，你自由運用，準時交件就好。」

不少網友都覺得條件超佛，而Cheap則說「我不是好老闆，只是工作型態就這樣，因為我也不想實體見面...」，貼文一出，不少人則紛紛留言大讚「好想要這樣的老闆～」、「老闆很cheap可是薪水看起來沒有很cheap」、「好老闆欸，推個」、「 這個感覺不錯欸！全線上，社恐人的好工作！」