據NHK報導，北海道羅臼近海於6日上午發現超過10隻虎鯨受困於離岸約1公里的流冰中。

畫面中共有17隻虎鯨被困於流冰之中，試圖從窄縫探出水面換氣。海巡人員接獲漁民通報後，由於海岸四周全被流冰覆蓋，無法乘船接近協助虎鯨脫困。一名羅臼當地官員向NHK表示：「我們別無選擇，只能等待他們在冰層破裂後自行逃生」。

海洋生物學者土屋誠一郎在研究當地海獅數量時留意到此事，便利用無人機拍攝虎鯨受困時的影像。他向NHK透露，現場約有13隻虎鯨，當中3至4隻還相當幼小。虎鯨從冰層的狹小縫隙中伸出頭部，似乎多數都出現呼吸困難情形」。

東京農業大學小林萬里教授指出，虎鯨是高度社會化生物，相當重視家人，因此不會拋棄游泳能力較差的幼鯨。虎鯨在移動過程中需要休息處，推測因流冰覆蓋範圍太廣，虎鯨找不到暫時休息地才受困。

雖然鯨豚類（舊稱鯨目）動物可在水中進行長時間停留，但虎鯨通常一次只能在水中停留數分鐘。位於日本北側的北海道東部海域每年冬天都會被流冰覆蓋，釧路地方氣象台表示，6日上午羅臼町等地已發布結冰警告，且流冰面積可能因海浪而擴大。當地官員表示，本週無風代表冰蓋（ice sheet）幾乎不會移動。

知床半島因其豐富的野生動物聞名於世，也是聯合國教科文組織世界自然遺產之一。知床的命名來自愛奴語，象徵大地的盡頭。同時，知床也是北半球可以觀測到浮冰的最南處。