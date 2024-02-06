流行爵士樂團「Zy The Way 中庸」由來自世界各地的6位音樂人組成，推出全新單曲〈Fading Away(看顧)〉，與廖文強合作台語歌詞，聚焦於家庭、家鄉，寫下在人生中對重要的愛，也選在農曆年前帶給大家團圓、相聚的氣氛。主唱Caitlin分享：「這是我第一次挑戰唱台語歌，咬字、讀音對我來說跟講中文又是另一個不同的邏輯。」

在錄製歌曲時，主唱Caitlin因為對台語不熟悉，大家幾乎都聽不懂他在說什麼，「所以錄Demo時，也找了朋友幫我聽唱台語的咬字；但沒想到拿給另一個朋友聽，他竟然跟我說『你唱得音很多都是錯的』才知道原來不同地區的讀音差這麼多！」

Caitlin花了近半個月不斷練習，最終完成了現在版本的作品，「一部分想寫這首歌的原因也是為了我奶奶，因為她中文不太好，一句英文也聽不懂，所以想寫一首她聽得懂的歌，沒想到聽完她跟我說她還是『聽嘸』！」

提到「家」對於自己的意義，主唱Caitlin表示：「我是來自澳洲的混血，從小也在澳洲長大，但心裡對這邊的情感還是有個特別的位置。前陣子家人來台北過新年還幫我搬家、我的爸爸也一起幫忙樂團3月要在澳洲巡演的事項，都讓我覺得很感動，有家人在一起真的很好。」

薩克斯風及長笛手Jim則表示奶奶有時間時都會特別抽空來看演唱會，貝斯手Derrick提到小時候莫名在學校被老師痛罵，最後媽媽卻衝到學校跟老師大吵一架，視覺藝術家Bruce從小父母離婚，讓他對家有種冰冷的感覺，雖有創傷，但成長之後逐漸釋懷，再次重塑了自己對家的模樣。

今年農曆年節，主唱Caitlin將主持高雄爵士音樂節，將爵士音樂、春節傳統和情人節的浪漫融合在一起！貝斯手Derrick則分享：「我工作常會碰到從其他國家來的歌手和樂手，農曆年他們在台北應該會很無聊，所以我會邀請他們一起跟我回南部(太太是屏東人)，一起包水餃、吃年夜飯，出去過年踩街。讓他們可以感受到華人獨特的過年氣氛！」