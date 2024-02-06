國道三號南下高原匝道出口處，今天（6日）傍晚5時許，發生一起轎車自撞事故，簡姓女子（50歲）當時駕駛轎車下匝道時，不明原因突然擦撞分隔島，車輛當場翻覆四輪朝天，在車禍發生後自行逃出車外，國道警方獲報也到場處理，隨後將女駕駛送醫。
據了解，簡女當時駕駛銀色轎車，行經南下高原匝道出口，下匝道時不明原因自撞分隔島路緣，導致車輛當場翻覆四輪朝天，而簡女在翻車後自行逃出車外，所幸當時後方車輛反應即時，才沒有追撞上去，隨後國道警方獲報就立即趕到現場協助。
國道警方表示，到場時女駕駛已經自行逃出，立即進行相關採證，並連繫拖吊車到場協助，女駕駛無明顯外傷，但是有身體不適狀況，隨後請救護車到場將駕駛送醫，這起事故也很快就排除，所幸沒有造成車流回堵。
國道六隊警方呼籲駕駛人若感覺疲勞時可下交流道或至服務區休息，若感到身體不適，可將車滑行路肩報警待援，以避免事故發生。
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