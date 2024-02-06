南投縣副議長潘一全、南投縣議員陳宜君等人6日邀縣府現地會勘，發現大坪頂山區開發案未通過開發許可審查，業者已涉嫌違法整地、闢路。（楊靜茹攝）

居民指稱大坪頂山區原本是青翠的山林，遭業者違法砍伐山林開闢道路，實地會勘覺得離譜。（楊靜茹攝）

埔里一新里居民出示空照圖，強調大坪頂原本的山林涉嫌遭濫墾，多了道路、擋土牆等水泥設施。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

埔里鎮一新里野溪是珍貴稀有保育類台灣白魚的重要棲地，一新里居民進行白魚田調工作，積極復育10多年。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

中友百貨集團在大坪頂山區137公頃開發案1日遭埔里人抗議後，南投縣副議長潘一全等人6日邀縣府現地會勘，發現3筆開發案未通過開發許可審查，該片山林已夷平、闢路，痛斥「到現場勘查，確實離譜，難道空照勘查會選人、選地方」？要縣府嚴格把關，若違法依法開罰。

中友百貨集團旗下埔里農莊擬在埔里鎮大坪頂山區興建旅館、度假村及農場，去年5月先向縣府申請8.7公頃林地及農地變更為觀光遊憩用地興建大型旅館，縣府召開審查小組審查，原則上同意，尚未通過開發許可審查，另114公頃「里山森活度假村」開發案遭退回補正，但業者已大興土木整地、闢路。

埔里鎮一新里長林宥岑表示，開發案鄰近台灣白魚復育區，業者曾承諾愛護每一棵樹，實地看已砍了一片森林，整座山頭裸露，有些坡度約75度，違反山坡地保育，希望縣府發揮公權力幫民眾把關，就算業者有申請，也不能把整片山林都砍除，開發應該朝友善環境、友善人類的方向思考，要業者謹慎對待土地，顧及下游居民的生計及農業灌溉用水。

潘一全說，財團為了地方發展，在坡度合法範圍內開發，地方當然歡迎，通常民眾隨便砍一棵樹，不久即遭開罰，不過業者在大坪頂山區的開發案，涉嫌違法開發2年了，到現場勘查，確實很離譜，難道空照勘查會選人、選地方？要求縣府嚴格把關，若違法依法開罰，令業者暫時停工。

農業處副處長曾銀位表示，業者在大坪頂、小埔社山區有多筆土地，曾有16筆土地遭開罰紀錄，剛剛看的是旅館用地開發部分，部分農地以前有申請水保設施，有些可能超挖，業者整地、闢路有無申請？回去將比對資料後，再依違反《水土保持法》等裁罰。

中友百貨集團指出，現勘區域屬私人農牧用地，砍伐部分以雜草為主，不輕易砍樹，現場鋪設水泥路段有申請上的疏失，將密切與縣府配合改善，強調開發皆遵守水土保持原則。