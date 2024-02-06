警政署長黃明昭（右二）今天親自慰問汐止殺警案倖存員警張大皞（左二）。（四分局提供／張亦惠台中傳真）

汐止殺警案2005年震驚全台，倖存警員張大皞在台中四分局承辦交通業務多年，規畫今年退休，警政署署長黃明昭今天晚上親自前往探視慰問，張大皞感恩署長始終將同仁視為家人般放在心上。

2005年4月10日台灣台北縣汐止市發生殺警奪槍的重大刑案，王柏忠、王柏英兄弟因積欠房貸、失業，計畫殺警奪槍後搶劫銀行，時任汐止分局員警洪重男、張大皞騎機車巡邏時被兩兄弟持西瓜刀、拔釘鐵鍬從後方砍刺，洪重男不幸殉職、張大皞頸部中刀重傷送醫，康復後，請調回台中，目前仍在四分局辦理交通相關業務。

四分局指出，重生的張員背負著警察的使命，兢兢業業戮力公務未曾懈怠，目前從警已經超過25年，已經著手規畫今年退休。

黃明昭在中市警局長李文章、第四分局分局長李建興陪同下致贈警員張大皞及第四分局同仁慰勉金，藉此行程激勵員警士氣，傾聽員警心聲，對於即將到來的7天春節連續假期，大家團結一起共同打拼，成為安定社會最大的力量。黃明昭也特別重視員警身心健康，鼓勵勤餘多從事有益身心健康活動、培養個人興趣及健康生活觀念，適時宣洩工作壓力。

李建興表示，在113年加強重要節日安全維護工作期間，警察一肩扛起地方治安及交通順暢的重責大任，署長的親臨訪視凝聚員警的向心力，就是最大鼓舞，新的一年將全力做好維護治安工作並以民眾福祉為最大努力目標，將警政工作做到盡善盡美。