在美國國家航空暨太空總署（NASA）所倡議——即地球更容易前往月球的背景下，近年來各種非傳統、由私人資本支持的月球的計畫不斷湧現，包括將人類骨灰，甚至運動飲料送去月亮的計畫。但這也引起美國監管以及有關「正確使用月球」的法律問題和相關擔憂已經迅速浮出水面。

據《路透社》（Reuters）6日報導，未來幾年，由私人公司和新興太空強國建造的登月器預計會越來越常見，其他計畫還包括將月球用作骨灰罈的存放地、運動飲料廣告，甚至包含使用月球的土壤來打造2層樓高的基督教十字架。

國際太空法律律師坦南（Leslie Tennen）表示：「我們才剛開始探索月球，更需要小心，確保我們不會污染它，不僅僅是生物和化學污染，還有垃圾，」

最近美國公司Astrobotic進行的一次私人登月任務失敗，其中載有數十罐骨灰罈和一罐日本運動飲料寶礦力水得。根據美國法律，只要美國聯邦航空管理局（FAA）和其他機構證明火箭載具的發射不會「危害公共健康與安全、美國國家安全或美國的國際義務」，那麼這些物品和任何其他物品都可以送往月球。

隨著NASA大力依賴私人公司降低登月旅行成本，這些問題將受到更多關注。目前，還沒有美國法律或標準明確規定天體表面上什麼是可以接受的，NASA設想長期的月球基地，並希望激起一個競爭激烈的商業市場，以加速太空科技發展。

擁有太空法律專業知識的律師擔心缺乏規定，可能會導致美國公司與在月球表面活動的其他國家產生衝突，或者引發關於哪些私人計畫可以被視為土地所有權或主權主張的國際爭議。

華盛頓特區企業家帕克（Justin Park）希望在月球上打造一座基督教十字架，可能高達2層樓高，由堅硬的月球土壤製成，這是一項估計價值10億美元（約新台幣313億元）的計畫。

德州的Celestis公司將骨灰罈送入太空，並在Astrobotic的Peregrine登月器上安排了這些骨灰，引起了北美印地安人納瓦霍族（Navajo）的不滿，他們將月球視為神聖之地，認為公司的紀念任務是褻瀆行為。

根據2位不具名的美國官員的說法，一些NASA官員和其他國家的太空機構私下裡認為骨灰和運動飲料，將樹立一個負面的先例。

拜登政府和多個月來一直在爭論該如何規範新型商業太空活動，產業則認為這限制了創新與發展。律師表示，很少有國家制定了月球行為標準，國際法律中的規則仍然不清楚，一些人認為國際上對指導月球上的活動做得太少了。

墨西哥暨德國太空法律專家、國際太空法研究所成員凱撒（Mejía-Kaiser）說：「我們已經慢了一步，我們需要在國際層面討論月球，越快越好。」