每個人家裡都會掛窗簾，它除了具有遮蔽陽光、保護隱私的功能，其實也會影響家裡人的財運、感情運，《搜狐網》日前分享窗簾顏色相關禁忌，客廳窗簾顏色宜淺，可增添一定的財運，而最不能挑的顏色非粉色莫屬，選了粉色窗簾，小心家人感情破裂。

▌客廳窗簾顏色

客廳是招待客人的地方，這裡選擇窗簾顏色要比較謹慎，首先根據自己家整體的裝潢風格來選，儘量選擇較淺的顏色，這樣陽光可以照到客廳，不會太過於刺眼，有陽光的時候，客廳會顯得明亮乾淨、寬敞大方，因此客廳的窗簾儘量大方簡潔，讓別人覺得我們的家裡特別乾淨，屋裡的人好相處，選擇正確的窗簾顏色，家裡的財富也會越來越多。

▌臥室窗簾顏色

我們大半時間都在臥室度過，這裡的窗簾顏色就挑自己喜歡的，但是顏色不要太深，因為深色給人感覺壓抑，看久了多少會有些不舒服，建議臥室窗簾顏色淺一點，這樣看起來比較舒坦。

▌千萬別挑粉色

雖然窗簾顏色選擇淺一些比較好，但是有一個淺顏色忌用，那就是粉色，因為粉色不是一個特別好的顏色，象徵著感情破裂，不希望家裡人感情出問題，最好避免選擇粉色。