在香港「反送中」期間，多次參與集會，阻撓港警方行動的香港立法會前議員許智峰，於2020年11月底以「公務外訪」為由抵達丹麥、同年12月3日晚在社群媒體宣布結束「外訪」，暫別香港正式「流亡」、並退出香港民主黨而遭涉嫌違反《香港國安法》通緝、懸賞100萬港元。再遭港府律政司聲請破產，香港高等法院6日缺席裁定，宣告許智峰破產。

香港東網報導，流亡澳洲逾兩年的許智峰，於去年11月被律政司向高等法院提出破產聲請。 香港高院聆案法官余啟肇6日席前提訊。在雙方缺席下表示，呈請方律政司已備齊相關文件，完成公示送達，被告並無任何回應，最終頒令許智峰即時破產。

許智峰因參與「反送中」，早前涉及4起刑事案並獲准保釋，當時為立法會議員的智峰於2020年聲稱因要到丹麥外訪，獲法庭批准其離港，但隨後即宣布「流亡」。律政司其後指控他涉刑事藐視法庭，高院於2022年在他缺席下裁定藐視法庭罪成，判刑3年半，並須向律政司支付懲罰性訟費。

法官判刑時曾批評，許智峰精心策畫外訪騙局，大大破壞了公眾對執行司法公義的信心。法官又認為許嘲諷刑事司法制度，行為相當於觸犯妨害司法公正罪。另外，許智峰亦曾於2018年在立法會內搶保安局女高級行政主任的手機，被裁定普通襲擊罪成立，許提出上訴，但因缺席聆訊於2021年被駁回。當時律政司表明不打算申請訟費，但法官則建議申請訟費，否則會讓其他上訴人認為不到庭也不必負上後果。

除刑事案件外，許智峰也涉其他民事案須支付律政司訟費，包括他訴請要求執法部門公開催淚彈成分，在潛逃後要求撤回案件其後又改變主意，最終被中止聆訊且須支付律政司訟費；就西灣河執法人員開槍案提私人檢控遭撤銷，再申請司法覆核敗訴，並須支付律政司訟費。

2022年4月，律政司獲高等法院批出財產限制令，禁止許智峰及其家人處理、賣出或從香港移走財產。同年9月，香港高等法院在許智峰缺席聆訊的情況下，裁定其4項刑事藐視法庭罪成，判監3年半兼須承擔訴訟費。另有指濫用程序等案，也被下令須承擔訴訟費。

2023年11月23日，港府律政司指控許智峰向警方提供錯誤資訊，令警方和法庭相信他出訪丹麥後會回港，並向高等法院提許智峰破產聲請。此後，有港媒向律政司詢問「聲請許智峰破產」是否與其訴訟費等有關，律政司未予以回應。