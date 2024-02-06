網紅陳沂5日下午遭黃姓嫌犯當街襲擊，今（6日）她到立院開記者會，還原案發經過，媽媽也到場支持，母女倆抱頭痛哭，陳沂事後也在臉書發文，坦言情緒失控的原因。

陳沂透露昨天下午在家門口遇襲，她在警局打電話給媽媽，並提醒她要注意，「媽媽著急著趕到現場，陪我做筆錄，去醫院驗傷」，而回到家的她仍驚魂未定，想過搬家、出國，也想著要壓新聞不聲張，不想成為輿論焦點。

但媽媽理性冷靜跟她分析，並安慰她不用擔心不用怕，不過在她看來從容自在的媽媽，今天在陪她去記者會時，在旁邊眼淚突然潰堤，「我才發現，她一直是那麼的脆弱那麼的害怕，但為了我，她必須堅強」，因此看到這幕，她也忍不住破防，失控在媒體前面大哭。

陳沂表示，媽媽從小教育她要說實話，勇敢表達自己的想法，但她卻讓媽媽擔心了，「媒體出來滿滿相擁而泣，可以想見罵聲不斷」，但她卻深深感受到母親對她的愛，因此別人怎麼說也就不重要了，「我沒有錯，不必為了別人的錯誤懲罰自己」。