泰國前總理、為泰黨成立者塔信(Thaksin Shinawatra)在流亡15年後，於2023年返回泰國，雖然因3項貪腐罪遭判刑8年，但隨後獲泰王特赦，減刑至1年。原本以為先前的政治鬥爭就此一筆勾消，但是他的政敵沒打算放過他，泰國檢察官以塔信15年前接受韓國媒體的言論，指控他侮辱王室，可能再面臨牢獄之災。

半島電視台( Aljazeera)報導，塔信尚未被釋放，但幾周後就可申請假釋，卻在此時，泰國檢察署再次找到新的罪名要審判塔信。官員週二表示，塔信在2015 年在韓國接受採訪，質疑君主制是否合理。儘管尚不清楚此案是否會繼續審理，但是他將是又一位因冒犯君主罪，面臨起訴的政治人物。

前一位是泰國前進黨領袖皮塔(Pita Limjaroenrat)，他在上次國會大選時嚴厲批評君主制，雖獲得國會多數席次，但未能過半，遭到軍政府任命的非民選參議員抵制。

泰國的君主有政教合一的雙重身分，泰王被視為人世間的英雄神，所以對於汙辱君主的罰則非常嚴重。

泰國總檢察長辦公室發言人巴育•白乍拉坤 (Prayuth Pecharakun) 告訴記者，由於塔信很長一段時間不在泰國，所以審判被拖延了很長時間。

塔信在2001~2006年擔任總理，獲得百萬泰國農村民眾的喜愛，卻遭到該國保皇黨和軍隊系統的敵視，當時塔信派以紅色自居，而保皇派-軍隊系統以黃色自居，因此這場政治鬥爭，被稱為紅黃相爭。

塔信在2006年遭軍事政變而被推翻，被查獲有大量的不法所得與濫用權力，所以他決定流亡，直到2023年才以「想要與家人重聚」為理由返回泰國。這位 74 歲的老人確實身體不好，接受了至少兩次手術。

在泰國，侮辱王室是嚴重的罪行，泰國憲法規定國王必須處於「受人尊敬的崇拜」地位，被認定冒犯君主，將被判處 15 年監禁。批評者稱，該法律已被用作壓制異議的武器。

很長一段時間，這個罪行很少被動用，因為老泰王拉瑪9世(Rama IX，也稱蒲美蓬國王)儘量不干預政治，做風也低調沉穩。然而蒲美蓬於2016年駕崩，其子瓦吉拉隆功就任拉瑪10世之後，民眾對泰王的尊敬就大幅降低，因為拉瑪10世對於政治的「干預」，遠超他的父親蒲美蓬太多，人民深感壓力。

2020年，泰國爆發罕見的青年民主街頭抗爭，就直指君主制已不合時宜。之後至少有 260 人因此被起訴，但也埋下了前進黨在國會選舉大勝的基礎。

但是泰國國會仍有相當數量的非民選議員，他們阻止這些反君主制的改革者，繼續以冒犯君主罪打壓異己。從這個角度來看，塔信只是最新的受害者。