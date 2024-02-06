韓國27歲女星金世正2016年參加《PRODUCE 101》以第二名成績加入限定女團I.O.I，後以個人身分活動，在影壇、樂壇都有代表作，主演電視劇《社內相親》、《驅魔麵館》都創下佳績；前陣子跨年她來台灣演出，趁著空檔時間體驗在地美食，笑稱吃完後胖了2公斤。

金世正日前在官方YouTube頻道放出台南的VLOG，影片中她坐車移動時就對台灣的街景感到很好奇，她在台南品嘗了諸多台式料理，對蟹肉湯讚不絕口，表示自己很喜歡吃螃蟹，除此之外還有東坡肉、炒時蔬、燉雞湯、冷盤等等，金世正對每道料理都很滿意，她對黃色的西瓜感到很新奇：「我人生第一次吃黃色的西瓜」，吃完後她直呼「要胖2公斤了」。

她提到來台灣表演是她自願選擇的，因為最近有點職業倦怠，所以想到不同的地方看看，表演結束隔天她頂著休閒造型到台南街道閒逛，毫無架子的她拿著美食一邊走一邊吃，看到廟會活動還好奇的拍下，周圍除了工作人員還有粉絲，金世正也在街道拍攝美照，留下許多美好回憶。

台灣粉絲們表示：「看世正吃得這麼開心就好滿足！」、「世正喜歡台灣太好了~希望下次再來玩~」、「世正好吃的反應實在太可愛了」、「歡迎再來台灣」、「世正真的好可愛好鄰家也很漂亮個性真的太讚了」、「邊走邊吃，這才是台灣人」、「身為台南人，覺得光榮」。