消防無年假得輪班，龜山分隊以獨特的方式迎接龍年，透過消防師徒制度的傳統，全體在分隊一同包水餃煮湯圓，分享消防生活的點滴，一解思鄉之情。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

消防無年假得輪班，龜山分隊以獨特的方式迎接龍年，透過消防師徒制度的傳統，全體在分隊一同包水餃煮湯圓，分享消防生活的點滴，一解思鄉之情。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

消防無年假得輪班，龜山分隊以獨特的方式迎接龍年，透過消防師徒制度的傳統，全體在分隊一同包水餃煮湯圓，分享消防生活的點滴，一解思鄉之情。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

隨著年節臨近，桃園市政府消防局第一大隊龜山分隊以獨特的方式歡慶，讓民眾春節連假而無年假需要連續上班集中輪休的消防員，透過消防師徒制度的傳統，全體在分隊一同包水餃煮湯圓，分享消防生活的點滴，一解思鄉之情，凝聚了分隊的向心力，更彰顯了同仁如家人般的情誼。

在大家準備迎接新年假期之際，消防隊員是如何度過年假的呢？由於消防隊的特殊性質，災害或緊急救護不定性，他們無法像一般民眾那樣輕鬆度過假期。為了確保緊急事件能即時出動，消防隊員的年假方式與一般人略有不同，分隊其中一半的隊員需連續服勤6天共144小時，並在大年初二換班。這使得部分消防隊員無法在除夕當天與家人共享圍爐的美好時光。

為了讓同仁在分隊也感受到年節的氛圍，龜山分隊的指導師傅隊員李怡寬，與徒弟、今年1月新進隊員蔡碩玹，運用他們加入消防隊以前的餐飲經驗，策畫一場包餃子煮湯圓活動，讓年節餐飲店休息時，消防分隊還有充滿人情味的水餃及湯圓備存果腹。

消防隊的師徒制度不僅是技能的傳承，更是一種默契和經驗的傳承，新進同仁在進入分隊後都會有一位專屬的「師傅」，除了教導技能，傳承經驗外，還有調適消防工作偌大的壓力，師傅更像是新進人員的精神支柱。

在分隊的廚房中，徒弟蔡碩玹仔細引導著大家備料，師傅李怡寬則指揮著整場活動的流程，彷彿大廚與二廚行雲流水的搭配，師徒間的默契讓整個活動流暢進行，加上全體消防員彼此間無懈可擊的默契，呈現出消防隊最重視的團隊合作。

龜山分隊長黃稟雄表示，這次活動中所製作的湯圓及餃子，象徵消防同仁能救災安全團進團出，營造像在家一樣的幸福，更祝福民眾都能平安健康，同時呼籲民眾可以利用年前大掃除將家中的電器及電線進行擦拭，檢視電線有無變硬老化，特別是位於大型家電後方的插座，常因灰塵堆積造成積汙導電引發火災，另外，年節返鄉或外出遊玩時建議將家中的總電源關閉或將插頭移除，也呼籲大家在歡樂的節慶中，注意「人離火熄」，確保平安度好年。