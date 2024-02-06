網紅陳沂5日下午遭到不明人士攻擊，國民黨立委徐巧芯、陳菁徽、台北市議員鍾沛君6日召開記者會譴責暴力，陳沂本人出席還原事發經過，並質疑若講真話也要被打，以後誰還敢講真話？徐巧芯強調，不管大家喜不喜歡網紅，都應該一起站出來譴責暴力，並找尋真相，找到背後真正的主使者。每個國民都應該享有不被打、不受傷的自由。她呼籲網友不要再對受害者進行言論的加害，並質疑我們的社會安全網到底在哪裡？

「今天我、陳菁徽委員、鍾沛君議員共同站出來，嚴厲譴責暴力！」徐巧芯今(6日)在臉書發文提到，事發的地點在大馬路上，人潮很多，旁邊是消防局，以前還有一個舊警局，「那個路段見警率的提升，還是我做議員的時候去爭取的。周邊是很著名的學區，我在上個月還針對這個校園的安全事件，請警察要增強巡邏，我們都已經增加這麼多的警力的同時，在周邊竟然還有這麼誇張犯罪行為，非常離譜！」

徐巧芯質疑，喜不喜歡陳沂是個人的自由，但再怎麼樣都不能動手。台北市的街頭竟然出現這樣子的犯罪情況，事後辯稱是認不對人，但是陳沂說得很清楚，對方在她家附近徘徊已久，比較像是預謀犯罪。到底他是受了何人的指使要做出這樣子暴力的行為？警方應該盡速的去做調查。當我們的社會變成是濫用、利用一些年輕人當街就做出暴力行為，而且越來越多針對是社群媒體的網紅進行，我們的社會安全網到底在哪裡？

徐巧芯強調，每一個公民，都應該在社會當眾擁有免於恐懼的自由。一起譴責暴力這件事情是有意義的，「陳沂過去在網路上針對我做過非常多的批評，但這並不阻礙於我站出來保護任何一個公民。所以我也要呼籲網路上面的很多的網友跟民眾，請不要再對受害者進行言論的加害！」

徐巧芯直言，不管你喜不喜歡陳沂，當她遭受到暴力的對待的時候，都應該要一起站出來譴責暴力，而且要找尋真相，找到背後真正的主使者。每一個中華民國的國民都應該在我們的政府體制之下，享有安全、享有不被害、不被打、不受傷的自由。此外，在記者會後跟陳沂以及陳媽媽溝通後，確認了一些能夠提升保護的方案，避免有模仿犯或者有心人再度前來滋事。我們會用一切的努力協助保護每一位公民的人身安全。

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