法務部行政執行署6日舉行全國123聯合拍賣會，總拍定金額達新台幣1億2429萬4780元，將挹注國庫。其中，涉貪逃亡遭通緝的前立委李慶華的收藏品-前故宮院長秦孝儀、書法大師曾璽祝壽墨寶，各以9萬2000元、8100元價格拍定。另宜蘭「酒駕大戶」積欠180萬元罰鍰，他的2筆土地持份被拍賣5萬2000元。

執行署表示，不動產拍定金額總計1億1319萬3288元。拍定金額最高者為新竹分署拍賣位於新竹市中華路二段前精華補習班舊址，共以4300萬9999元拍定，本案是「欠稅大戶」 某知名科技公司董事長，歷經多年執行已獲償4億4304萬餘元。

台南分署拍賣台南市安南區安中段7筆國小預定用地，經民眾熱烈搶標，最終以2149萬餘元賣出。彰化分署以1489萬元拍定彰化縣和美鎮新發段土地。宜蘭分署以5萬2000元拍定王姓男子位於宜蘭縣蘇澳鎮2筆土地持份，王男因連續酒後騎乘機車遭警察攔查，罰鍰高達180萬元，為宜蘭分署酒駕欠款大戶第一名。

另動產拍定金額總計1110萬1492元。本次台中分署盛大舉辦「大墩公義市集」共拍定277萬餘元，行政執行署署長黃玉垣署長親自到場加油打氣，炒熱全場氣氛，現場另結合公益團體舉辦「淘寶心、分享情」捐贈物品義賣活動，並由書畫藝術家莊坤山揮毫義賣春聯，義賣所得近2萬元由黃玉垣代表捐贈予公益團體。

另士林分署拍賣前立委李慶華收藏品，李慶華因涉嫌詐領助理費遭起訴後，就此人間蒸發，2018年遭發布通緝，本次收藏品中最受矚目的當屬前故宮院長秦孝儀、書法大師曾璽祝壽墨寶，分別以9萬2000元、8100元價格拍定。