TVBS今公布「六都市長就任周年滿意度」民調結果，台中市長盧秀燕以67％奪冠，新北市長侯友宜則由61％下滑13％至48％，排名第五。對此，新北市議會國民黨團指出，民調的調查時間在大選投票日後隨即展開，民眾感受難免會受選舉結果影響，不過市民滿意度與幸福感下降絕對是市府團隊必須重視的現象，「加倍奉還」不能只是口號。

國民黨團書記長陳偉杰表示，新北市民高標準嚴格要求市長拿出好表現是天經地義，民調不如人意那市府團隊就應該加十倍、百倍的努力建設奉還市民，後續還會有更多媒體民調檢驗市府的表現，希望各局處都把這份民調當成自我警惕的標準，持續追求卓越，在未來的民調能夠拔得頭籌。

副書記長蔡淑君表示，要讓市民有感，重大建設就不能停下腳步，像上周的淡北道路工程終於在民眾等待28年後得以開工，若不是新北市府團隊勇於任事，積極提出交通專業說服台北市的環評委員，環評過關恐怕還是遙遙無期。

財務長白珮茹也提醒市府團隊，要推動建設也要重視溝通和宣傳，必須讓市民瞭解市府對重大建設的付出與用心，像捷運汐止東湖線的要徑工程開工，讓汐東線進度持續推進，可以追溯到2020年10月交通部召開鄰近縣市首長會議時，侯市長同意扛起推動汐東捷運責任，更在3年內完成綜合規劃核定作業，才能夠逐步落實各項工程計畫，推動建設就是要讓民眾看得到，感受得到，希望市府加快腳步，找回民眾信心！