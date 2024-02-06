根據央行統計，以盤中價來看，1月美元指數強升1.94％下，非美幣別全倒，歐元貶2.23％、英鎊貶0.5％、加幣貶1.45％、澳幣貶3.92％、日圓貶4.23％、人民幣貶1.24％、新台幣貶值1.64％相對和緩。

匯銀分析，美國經濟數據維持強勁，美國聯準會（Fed）升息雖已告終，但降息時間點再度延後，加上今年降息碼數可能少於市場預期，美元指數1月明顯獲得支撐，1月新台幣再度由升轉貶，但由於主要貨幣更弱，新台幣貶幅相較歐元、日圓、澳幣小，反映在有效匯率上，1月不論NEER、REER都是不降反升。

NEER是一國貨幣對應主要貿易對手國的一籃子貨幣，排除物價變動因素的加權統計，當物價上漲率偏高時，NEER上升有助抑制物價上漲壓力；至於REER是計入物價變動因素的變動指數，REER愈低代表出口價格競爭力愈高，指數升高不利出口價格競爭力，對出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利。

匯銀主管也指出，1月初外資熱錢大舉匯出，新台幣一度貶向31.6元，但1月下旬走勢扭轉，新台幣收復部分貶值失土，回到31.3元上下橫向盤整，農曆年關前行情加持，匯價有望一路強到元宵節，但長線而言，真正轉強時間點，可能要等Fed真正開始降息，至於挑戰「2字頭」也不容易，年底前有機會測試看看。

對於近期新台幣波動加劇，央行官員則強調，近期各貨幣變動的確加大，主要是反映市場對貨幣政策預期看法分歧。市場原本押注美國3月就會降息，但目前已經大幅修正樂觀預期，後續若市場與美國聯準會看法趨於一致，匯市變動就會趨緩，匯率波動就不會像1月那麼大。